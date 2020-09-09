لا جديد.. دعوات الإخوان التحريضية "فشنك" والمصريون: مش نازلين

من جديد، فشلت أحدث دعوات الإخوان التحريضية لنشر الفوضي والعنف في الشوارع، في جذب تفاعل الجمهور والتجاوب معه، حيث لقت دعوة المقاول الهارب المدعومة من الجماعة الإرهابية للنزول يوم 20 سبتمبر رفضا واسعا بين المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث هاجموها مؤكدين رفضهم للعنف والفوضى.

"نحن في أوقات لا يفضل فيها المصلحة الشخصية على مصلحة الوطن ، نحن في حرب ضد الفساد وضد العشوائية المستفحل في الوطن من عشرات السنين افعل الصواب حتى ينعم اجيالنا بكرامة وطن غالي عزيز" بهذه الكلمات تحدث محمد عبدالقادر على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مشاركا هاشتاج معاك يا سيسي، وذلك ضمن آلآف المشاركين الذين حرصوا على تجديد الثقة في الدولة المصرية.

المصريون يدعمون الرئيس: معاك يا سيسي

وقد تم تدشين هاشتاج معاك يا سيسي بعد الترويج من قبل اللجان الإخوانية لدعوات المرضى على العنف، واستعرضت التغريدات الإنجازات التي حققتها مصر خلال الفترة الماضية في مختلف المجالات . وتنوعت الآراء والتعليقات ، حيث قال أحد المغردين "حافظو على بلدكم يا مصريين ، أضرار البناء المخالف تتخطى فقدان الارض الزراعية او نهب أموال الدولة ومرافقها الي ما هو أخطر وأكبر. هدر اراضي الدولة هو هدر للبلد هو هدر حقوقك وحقوق الاجيال القادمة ويجب التصدي لها ".

وعبر حاتم قائلا:" فعلا رئيسنا السيسي يستحق كل حب وتقدير واحترام لما يقوم به من جهد ووقت وعمل ومثابرة لخدمة بلدنا العظيمة مصر "، وكتب أخر :" السيسي صاحب فكر ورؤية مستقبلية ويصغي للعلم ويطبقه بخبرة وعشان كدا احنا معاك يا سيسي".

وغرد أحمد :" أنا ادعم القضاء على الفساد بكل اشكاله حتى كنت لو جزئ منه بشرط الا يفرق بين احد واخر كمل يا سيسي ".

وقال حسن: دعوات الاخوان مرفوضة وهتفشل زي إللي قالها ومفيش حد هيعبرهم لإنهم بقوا مكشوفين".

ولم تكن دعوة 20 سبتمبر الأولى من نوعها، حيث سبقها دعوات محرضة مشابهة قولت بالتجاهل من المصريين، ابرزها دعوة 11/11 العام الماضي، والتي تطلقها المقاول الهارب ودعمها الاخوان ورفضها المصريون، حيث لم يتفاعل معها أي من المواطنين.

وأكد المصريون في أكثر من مناسبة دعمهم لقطار التنمية الذي بدأه الرئيس منذ تولية الرئاسة والذي شمل العديد من القطاعات.