بدء مرحلة الاعتماد لوحدات الرعاية الصحية ببورسعيد

أعلن الدكتور أشرف إسماعيل رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، بدء مرحلة التهيئة والإعداد لمعايير اعتماد وحدات ومراكز الرعاية الصحية الأولية.

وقالت الهيئة في بيان اليوم، إن "إسماعيل" على رأس فريق من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وفريق من أعضاء مجلس الإدارة لبدء برنامج التهيئة والتعريف بالمعايير بمحافظة بورسعيد كأول محافظة في تطبيق معايير الاعتماد في المنظومة.

وأضافت "الهيئة" أن برنامج التهيئة استهدف 31 وحدة رعاية صحية، بمشاركة 50 من مديري ومسؤولي وحدات ومراكز الرعاية الصحية الاولية، وتم الالتزام التام باتباع إجراءات التباعد والوقاية حرصا على سلامة الجميع.

واستقبل وفد الهيئة، اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، كداعم ومتابع لكل التطورات في منظومة التأمين الشامل داخل المحافظة، كما أهدى الدكتور أشرف إسماعيل نسخة من دليل معايير اعتماد منشأت الرعاية الصحية الأولية إلى السيد المحافظ، وقد تضمن هذا الدليل 141 معيارا مقسمة على ثلاثة أقسام و13 فصلا و683 من أدلة التطابق مع المعيار.

يذكر أن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، هيئة مستقلة أُنشئت بموجب التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، وتخضع تحت الإشراف العام والمباشر للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

والهيئة هي الجهة المنوطة بإصدار المعايير، الخاصة بالجودة وفقاً لمعايير دولية فضلاً عن اعتماد المؤسسات والمنشآت الطبية الداخلة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

وتعد الهيئة هي الجهة الوحيدة المنوط بها وضع المعايير الاعتماد الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، والتي حققت نجاحا في محافظة بورسعيد، لتنتقل التجربة إلى محافظات المرحلة الأولى والتي تشمل الأقصر وأسوان والإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء.

كما أنه جارٍ بدء التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في الأقصر خلال الشهر الجاري، والتي بلغ عدد المشتركين بها حتى الآن 800 ألف مشترك بما يعادل 57% من تعداد السكان.

في الوقت نفسه يتم العمل في رفع البنية التحتية الخاصة بالمؤسسات الصحية في المحافظات الأربع بالتوازي مع بدء التشغيل التجريبي للمنظومة في محافظة الأقصر، فضلا عن استمرار فتح التسجيل أمام المواطنين والذي بدأ في أكتوبر من العام الماضي وما زال مستمراً حتى الآن.