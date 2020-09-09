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محمود مسلم

محافظ مؤسسة النقد: آفاق الاقتصاد السعودي هذا العام تظل ضبابية

الخليفي: التزام البنك المركزي بربط العملة المحلية بالدولار الأمريكي

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وكالات
03:07 م | الأربعاء 09 سبتمبر 2020
حقول إنتاج البترول

حقول إنتاج البترول

قال أحمد الخليفي، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، اليوم الأربعاء، إن الضبابية تظل تغلف آفاق اقتصاد البلاد لهذا العام مع سعي الدولة المصدرة للنفط للتصدي لتداعيات أسعار النفط المنخفضة وجائحة فيروس كورونا.

وأكد "الخليفي"، في مناسبة افتراضية، ليورومني، التزام البنك المركزي بربط العملة المحلية بالدولار الأمريكي

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