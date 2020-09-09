عاجل.. انخفاض أسعار النفط خام غرب تيكياس الأمريكي إلى 36.50 دولار

انخفضت أسعار النفط خام غرب تكساس الأمريكي بنسبة 0.68%، ليسجل أقل سعر منذ الأسبوع الماضي، ليصل إلى 36.50 دولار للبرميل.

ويأتي الانخفاض تأثرا بعودة ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، مما يضعف التعافي الاقتصادي العالمي ويقلل الطلب على الوقود.

كان سوق النفط قد حقق ارتفاعا في أسعاره خلال الأسبوع الماضي، بعد أن شهد تراجعا لعدة شهور منذ انتشار فيروس كورونا وانخفاض الطلب على منتجات الوقود، نظرا لإغلاق الدول وفرض الحجر الصحي، في عدد كبير من الدول، ما تسبب في ركود الأسواق.