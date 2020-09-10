حظك اليوم الخميس 10-9-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

يتصف أصحاب الأبراج الترابية بأنهم أصحاب شخصيات عملية جدًا، ويسعون في طلب العلم، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يساعدك على قول رأيك بلباقة وتهتم اليوم باكتشاف أمر جديد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثالث يدعمك وتجد أن الأهل والأقارب والأحباب هم الملاذ الأمثل بالنسبة لك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، ويوافق تاريخ ميلاده 4 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزل المال مما يجعل الأمور المهنية والمالية هي شاغلك الأول وعليك أن تدرس جيدا كل خطوة إذا أردت أن تحقق مكاسب.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

فينوس في مربع برجك وتنصحك الأفلاك بالتأني في أحكامك وتعلّم كيف تدرس المعطيات بهدوء.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان أحمد زاهر، ويوافق تاريخ ميلاده 27 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يمدك اليوم بالثقة والشجاعة وبروح المبادرة.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

القمر في برجك ويمدك ذلك بالقدرة على العطاء والتألّق وتعبّر عن مشاعر إيجابية.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان راغب علامة، ويوافق تاريخ ميلاده 7 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر، انتبه اليوم لصحتك وسلامتك ونظم جهودك وابتعد عن الأضواء.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

الفلك ينصحك بعدم إعطاء الثقة إلا بعد دراسة وتمحيص وعليك أن تلزم الكتمان ولا تتكلم عن حياتك الشخصية وتجنب الفخر بنفسك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان النجم العالمي توم كروز، ويوافق تاريخ ميلاده 3 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزل أصدقاء العمل يجعل اليوم مناسبا للحصول بسهولة على دعم البعض وقد تقضي أوقاتا رائعة مع أشخاص مخلصين.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

فينوس ببرجك تمنحك سحرا وإذا كنت خاليا قد تتحول علاقة صداقة لعلاقة حب.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة منة شلبي، ويوافق تاريخ ميلادها 24 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

ينصحك الفلك ألا تشتت نفسك وعليك بتنظيم أفكارك وأولوياتك.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق، كن أكثر صبرا ومرونة إذا واجهت جمودا وتعنتا.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة ريهام عبدالغفور، ويوافق تاريخ ميلادها 6 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ وقد تكون هناك علاقة مهمة تربطك بشخص من الخارج.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يمنحك كل الثقة والسعادة وترتفع معنوياتك وتبدو مغامرا من الدرجة الأولى.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان الراحل أنور وجدي، ويوافق تاريخ ميلاده 11 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات ويساعدك ذلك على حل المشاكل بموضوعية وتكسب بسبب مرونتك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط؛ يمكنك اليوم أن تصلح علاقاتك وقد تكتشف أمورا خافية تنفعك في المستقبل.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة مها أحمد، ويوافق تاريخ ميلادها 16 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك، لا تتسرع في تصريحاتك وقراراتك واحم حقوقك ولا تعط وعودا لا يمكنك الالتزام بها.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا تذكّر أن أفضل حل دائما هو التفاهم بهدوء مع شركاء الحياة، احرص على ذلك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة عاصي الحلاني، ويوافق تاريخ ميلاده 28 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزلك وقد تشعر اليوم بمزيد من التركيز والحيوية والطاقة وتقوم بواجباتك بهمة ونشاط.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط؛ تستطيع اليوم أن تؤثر في الآخرين وتشعر بالرضا لتحقيق ذلك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة هنا شيحة، ويوافق تاريخ ميلادها 25 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في وضع داعم يمنحك طاقة بدنية وسلاما نفسيا وتبدو في حالة مزاجية تساعدك على الانتاج.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط؛ القمر في منزل الحب يعدك بلقاءات عاطفية رائعة وحوارات حانية تجمعك بالأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة الراحلة ماري منيب، ويوافق تاريخ ميلادها 11 فبراير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق وعليك ألا تدع الروح التشاؤمية والأفكار السوداء تجتاحك، فقط اهتم بحماية حقوقك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس وعليك أن تتعامل بهدوء ولطف مع المشاكل والخلافات.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة الراحلة سامية جمال، ويوافق تاريخ ميلادها 5 مارس.