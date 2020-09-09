حظك اليوم الأربعاء 9-9-2020 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج القوس يحب قضاء وقت أطول مع شريك الحياة، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك، وقد يصيبك ذلك بالعصبية والتوتر، ما يخلق لك ضغوطًا أنت في غنى عنها.. انتبه أيضًا لحقوقك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجًا عليك اليوم أن تضع نفسك مكان شريكك كي تستطيع أن تتفهمه.

ومن أبرز مشاهير برج القوس النجم العالمي براد بيت، ويوافق تاريخ ميلاده 18 ديسمبر.