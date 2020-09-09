حظك اليوم الأربعاء 9-9-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الحوت لا يحب قول كلمة حتى لا يجرح مشاعر الآخرين، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

الشمس في مواجهة برجك وعليك التماسك أمام العقبات لتتغلب عليها وانتبه لحقوقك ولا تغامر في قراراتك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس.. تذكر اليوم أن الاستماع المتبادل يقلل الفجوة مع الآخرين.. قد تكون هناك أزمة وعليك أن تحسن إدارتها.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة حلا شيحة، ويوافق تاريخ ميلادها 23 فبراير.