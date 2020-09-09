قطاع الأحوال المدنية يوفد مأمورية للعاملين بمدينة العلمين

أوفد قطاع الأحوال المدنية مأمورية قانونية وفنية لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين بمدينة العلمين الجديدة، للتيسير عليهم وعدم تحملهم تكاليف ومشقة الإنتقال.

كما تم التنسيق مع جهاز المدينة لتجهيز مقاعد انتظار ومظلة لوقاية المترددين من حرارة الشمس وكذا لافتات توعية بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات الطبية حفاظاً على سلامة العاملين والمترددين على مقر المأمورية.

ولاقى ذلك قبولاً واستحساناً من العاملين بالمدينة، مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن، ويأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على مراعاة البعد الاجتماعي والإنساني للمواطنين واتخاذ كافة الإجراءات للتيسير عليهم ومساعدتهم فى استخراج أوراقهم الثبوتية.

ويأتى ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى اضطلاع القطاعات الخدمية بتقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين، ونظراً لما تشهده مدينة العلمين الجديدة بمحافظة مرسى مطروح من مشروعات عملاقة يقوم بتنفيذها عدد كبير من العاملين الحرفيين، واحتياج بعضهم لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى.