محمد عبدالعزيز: رصدنا مخالفات لا تؤثر على سير انتخابات الشيوخ

استعرض محمد عبد العزيز مسؤول غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، سير العملية الانتخابية لجولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2020 مع متابعي التنسيقية، عبر وسائل التقنيات الحديثة والوسائل الحديثة في نقل عملها.

وقال عبد العزيز، خلال كلمته، إن غرفة العمليات أعدت تقريرها الأول خلال اليوم الثاني بانتخابات مجلس الشيوخ، وأكد المتابعون فتح اللجان في موعدها في التاسعة صباحا وانتظام سير العملية الانتخابية بصورة طبيعة على مدار اليوم.

وأضاف عبد العزيز، أن المتابعين مروا على اللجان الانتخابية وتلاحظ فتح اللجان بموعدها وعدم رصد أي مخالفات تؤثر على العملية الانتخابية، ووجود ساتر قانوني لتصويت الناخبين بشكل سري، وتطبيق إجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

واستعرض عددا من اللجان الانتخابية المختلفة لـ14 محافظة تجرى فيها الانتخابات، وتلاحظ عدم وجود أي مخالفات تذكر، لافتا إلى انه جرى رصد مخالفات تمثلت في دعاية انتخابية لبعض المرشحين، لكنها لا تؤثر على سير العملية الانتخابية.