"تنسيقية الشباب": ارتفاع المشاركة النسائية في إعادة الشيوخ بالصعيد

تواصل غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، متابعة انتخابات مجلس الشيوخ بجولة الإعادة، التي تجرى في 14 محافظة، على 26 مقعدا بين 54 مرشحا، جميعهم على النظام الفردي.

وبدأ متابعو التنسيقية الحاصلون على تصاريح المتابعة من الهيئة الوطنية للانتخابات في تغطية كافة المحافظات الـ 14، التي بها جولة الإعادة منذ الساعة 9 صباحا، موعد فتح اللجان الانتخابية وفقا لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.

وقالت التنسيقية في تقرير صادر عن العملية الانتخابية، إن كل اللجان الفرعية التي زارها المتابعون، بدأت أعمالها في التاسعة صباحا، دون تأخير.

ولم ترصد غرفة العمليات مخالفات انتخابية تذكر، كما أن نسبة الإقبال لا تزال بين الضعيف والمتوسط بحسب نسبة الإقبال في كل محافظة، ومن المنتظر أن تزيد نسبة الإقبال في اليوم الثاني للتصويت، كما أكد متابعو التنسيقية ارتفاع نسبة تصويت السيدات في محافظات الوجه القبلي عنها في الوجه البحري.