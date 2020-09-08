"تنسيقية الشباب": إقبال ملحوظ من ذوي الإعاقة والسيدات بإعادة الشيوخ

استأنفت غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين متابعة العملية الانتخابية بجولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ، من خلال 1500 متابع بمختلف المحافظات، حصلت لهم على تصريح متابعة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتغطي التنسيقية كل المحافظات التي تجرى بها جولة الإعادة وعددها 14 محافظة، وأكدت غرفة العمليات المركزية توافر عدد كاف من المتابعيين المسجلين لديها والحاصلين على تصاريح المتابعة بمحافظات جولة الإعادة.

وتواصل الغرفة التنسيق وتبادل المعلومات مع غرف العمليات المناظرة سواء كانت إعلامية أو منظمات المجتمع المدني المصرية والعربية أو المجالس القومية المتخصصة، وستصدر الغرفة تقاريرها على مدار يومي التصويت لتوضيح ما وصل إليها من معلومات عن سير العملية الانتخابية، كما تعقد مؤتمرا صحفيا في منتصف يومي التصويت للاستماع لمراسلي التنسيقية في مختلف المحافظات عبر تقنية "زوم".

وتأتي خطوات غرفة العمليات المركزية بالتنسيقية في إطار الحرص العام على نزاهة وشفافية العملية الانتخابية وفقا للقانون وللقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات والمعايير الدولية المنظمة للعمليات الانتخابية.

ورصد متابعو التنسيقية انتظام التصويت في مقار لجان التصويت بمختلف المحافظات، وحرص الناخبين على التواجد منذ الساعات الأولى لفتح مقرات الاقتراع، خصوصا في محافظات الصعيد رغم ارتفاع درجات الحرارة.

كما رصدت غرفة عمليات التنسيقية، إقبالا ملحوظا من السيدات وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في محافظات أسيوط وبني سويف وأسوان على وجه الخصوص.