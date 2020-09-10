حظك اليوم الخميس 10-9-2020 برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي

امرأة برج السرطان تصبح حساسة وقاسية جدًا مع الأشخاص الذين يحاولون العبث بمشاعرها أو تحطيمها.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر، انتبه اليوم لصحتك وسلامتك ونظم جهودك وابتعد عن الأضواء.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

الفلك ينصحك بعدم إعطاء الثقة إلا بعد دراسة وتمحيص وعليك أن تلزم الكتمان ولا تتكلم عن حياتك الشخصية وتجنب الفخر بنفسك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان النجم العالمي توم كروز، ويوافق تاريخ ميلاده 3 يوليو.