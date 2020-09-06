حظك اليوم السبت 6-9-2020 برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي
كتب:
الوطن
12:10 ص | الأحد 06 سبتمبر 2020
برج السرطان
امرأة برج السرطان حساسة وقاسية جدًا مع الأشخاص الذين يحاولون العبث بمشاعرها أو تحطيمها.
وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.
حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني
اليوم مناسب لتحقيق إنجازات مهمة وتتابع واجباتك ومسئولياتك بنجاح.
حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي
القمر في منزلك الحادي عشر.. لن تكون وحدك ومن السهل أن تجد دعما من الأحباب والأصدقاء.
ومن أبرز مشاهير برج السرطان النجمة الأمريكية كريستين بيل، ويوافق تاريخ ميلادها 18 يوليو.