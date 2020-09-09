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محمود مسلم

الحرائق تلتهم مليوني فدان في كاليفورنيا

كتب:

وكالات
04:21 م | الأربعاء 09 سبتمبر 2020
حرائق كاليفرونيا

حرائق كاليفرونيا

سجلت حرائق الغابات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية رقمًا قياسيًا غير مسبوق منذ بدء حصر خسائرها عام 1987. 

ولا تزال فرق الإطفاء تحاول إخماد ألسنة اللهب الممتدة في أنحاء الولاية، بعدما التهمت مساحات قياسية خلال العام الجاري، مقارنة بالإحصاءات السابقة، وفقًا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وتسببت الحرائق في تدمير أكثر من مليوني فدان، بحسب إدارة الغابات والحماية من الحرائق في الولاية، بحسب موقع إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله".

وتشهد ولاية كاليفورنيا موجة حارة غير مسبوقة، تسببت في العديد من الحرائق كان أحدها سببًا في إحراق أكثر من سبعة آلاف فدان واشتعل خلال حفل عائلي.

ويقول موقع "بي بي سي" إن مقاطعة لوس أنجلوس سجلت، يوم الأحد الماضي، أعلى درجة حرارة في تاريخها عند 49.4 مئوية.   

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