مروى تطرح "باي باي" بعد تجاوز محنة انفجار بيروت

استأنفت الفنانة اللبنانية مروى نشاطها الفني من جديد بعدما اجتازت محنة تفجيرات بيروت مطلع الشهر الماضي واطمأنت على الأهل والأصدقاء هناك.

وطرحت مروى أغنيتها الجديدة "باي باي"، اليوم الأربعاء، عبر قناتها على يوتيوب وصفحاتها الخاصة على مواقع السوشيال ميديا، وهي الأغنية التي شاركت تأليف كلماتها وألحانها مع فريق "عنبر 13" الذين يشاركونها الغناء والاستعراض، توزيع موسيقي مادو.

وقالت مروي، في بيان، إن الأغنية ذات إيقاع سريع وموسيقى إلكترونية متواكبة مع أحدث التقنيات، وتأمل أن تجد الأغنية صداها لدى الجمهور خاصة وأن أسلوبها يناسب شريحة الشباب وهم الأكثر تلقي للأعمال الفنية.

وأكدت مروى أنها سوف تطرح أغنية أخرى بداية الشهر المقبل وهي من أغاني الفلكلور الذي حققت من خلاله نجاحات كبيرة بداية مشوارها الفني، وأشارت إلى أنها استغلت فترة الحظر المجتمعي التي بدأت مع انتشار فيروس كورونا لدراسة عدة مشاريع فنية خلال الفترة المقبلة سواء على مستوى الغناء أو التمثيل، فعلى صعيد التمثيل تستعد قريبا لتصوير مسلسل بطريقة الست كوم وأيضا مسرحية استعراضية سوف تكشف عنها الستار قريبا.

وتابعت: كما أن الأغاني الجديدة سيتم طرحها واحدة تلو الأخرى نهاية العام وتتنوع اختياراتها فيها لتنال إعجاب أغلب الأذواق حيث تمثل أنماطا موسيقية مختلفة منها الرومانسية والدرامية أو إيقاع هادي ومنها الإيقاعي المقسوم ومنها الخليجي ومنها اللاتيني والإيقاع الغربي وطبعا الشعبي، كذلك وسائط عرضها التي تتنوع بين الكليبات الدرامية أو اللاريكس.

وعن الأهل في لبنان قالت مروى إنها تتواصل معهم أكثر من مرة يوميا لتطمئن على أحوالهم خاصة وأن بيت العائلة هناك تعرض لتحطم واجهاته الزجاجية بالكامل لكنها تحمد الله على عدم إصابة أي فرد منهم، وتتمنى أن تنتهي تلك الأزمة التي هزت العالم بأسره فلبنان أرض المحبة وشعبها صامد على أرضه كما الجذور ما راح يقلعها أحد.