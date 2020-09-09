رئيس الوزراء: فقدنا 90 ألف فدان من الأراضي الزراعية منذ 2011

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر فقدت منذ عام 2011 حتى الآن قرابة 90 ألف فدان من الأراضي الزراعية، وقرابة 400 ألف فدان من الأراضي منذ عام 1980.

وأضاف "مدبولي"، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر مجلس الوزراء، اليوم، أن فقدان كل تلك الأراضي يُعد كارثة حقيقية، لأنه نتج عن ذلك فقدان مصدر من مصادر الغذاء للمصريين، إلى جانب فقدان العديد من فرص العمل التي كانت مرتبطة بالنشاط الزراعي، ما ألقى عبئًا كبيرًا على الدولة تمثل في الاضطرار إلى استصلاح مساحات مماثلة في الصحراء لتعويض هذه المساحات الشاسعة من الأراضي الزراعية.

وقال رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تتكلف ما يتراوح بين 150 إلى 200 ألف جنيه لاستصلاح مساحة فدان في الأرض الصحراوية، أي أنه لا بد من إنفاق نحو 18 مليار جنيه لتعويض 90 ألف فدان مهدرة من الأراضي الزراعية، مع الأخذ في الاعتبار أنه لن يتم تعويض هذه الآلاف من الفدادين التي فُقدت بين عشية وضحاها، إذ أن هذا الأمر يتطلب فترات طويلة للغاية تتضمن مد شبكات ري، وخطوط كهرباء، وأماكن للسكن للمواطنين الذين سيستقرون بها.

وأشار إلى أن القرى عبارة عن تجمعات سكنية صغيرة تخدم الرقعة الزراعية الكبيرة التي كانت تتمتع بها مصر، لتأمين مصادر الغذاء لكل المصريين، مضيفاً أن هذه الرقعة الزراعية شهدت زحفاً عمرانياً بشكل عشوائي غير مخطط على الإطلاق، ويتميز بأنه نمط غير متدرج للبناء أي نمو متبعثر، فضلا عن انتشار "العِزب" والتوابع للقرى غير المرتبطة بالكتلة السكنية، وهو ما مثل ضغطًا كبيرًا على الدولة.