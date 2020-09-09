"مدبولي": الظروف دفعت الدولة لغض الطرف عن مخالفات بناء السبعينيات

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّ الدولة كانت تغض الطرف عن مخالفات البناء منذ السبعينيات في القرن الماضي.

وأضاف "مدبولي"، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده برئاسة مجلس الوزراء، أنّ الظروف الاقتصادية والسياسية التي كانت تواجهها الدولة، جعلتها تغض الطرف عن تصرفات المواطنين.

وتابع رئيس الوزراء: "في بعض المواسم الانتخابية، كانت الدولة بتاخد إجراءات لتوصيل مرافق، وبتتعامل مع المواطنين بطريقة مبسطة، وبقا عندنا ثقافة إن ده النمط الغالب على أرض مصر".