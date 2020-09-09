مدبولي: قانون التصالح يسمح بالسداد خلال 3 سنوات دون فوائد

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّ أبزر مزايا قانون التصالح في مخالفات البناء، أنّه فتح المجال لكل مخالفات البناء التي وقعت حتى تاريخ صدور القانون.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي برئاسة مجلس الوزراء، أنّ القانون الجديد سمح للمواطن بتسديد قيمة التصالح على أقساط ولمدة 3 سنوات دون فوائد، لافتًا إلى أنّ القانون القديم كان يشدد على تسديد قيمة المخالفة بشكل كامل وفوري.

وأوضح أنّ القانون الجديد سمح للمواطن بالتظلم من عدم قبول طلبه للتصالح، وسمح بأن يتظلم من قيمة مبلغ التصالح، مشددًا على أنّ هذا الكلام لم يكن موجودًا في الشكل القديم من القانون.