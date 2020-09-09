رئيس الوزراء: مصر ستصبح دولة متقدمة في 2030

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الهدف الذي تضعه الحكومة أمامها خلال تحركاتها المختلفة وعملها الدؤوب، هو أن تصبح مصر في مصاف الدول المتقدمة بحلول عام 2030.

وأضاف "مدبولي"، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمقر مجلس الوزراء بمشاركة عدد من الوزراء والمسئولين اليوم، أن الحكومة تولي أهمية كبرى للعمل على تحسين جودة المعيشة للمواطن المصري، وتوفير مكان سكن مناسب وملائم لأولادنا، إلى جانب توفير فرص عمل جديرة بهم.

وذكر "نسعي ليعيش المواطن المصري داخل بيئة مناسبة وصحية تراعي كافة الجوانب المعيشية والاقتصادية للمواطنين، كما يحدث في أي دولة متقدمة".

وأوضح أن ذلك "وجهنا للعمل على التوسع في إنشاء المدن الجديدة كالعاشر من رمضان، و6 أكتوبر، والقاهرة الجديدة، وغيرها من المدن الجديدة التي تقام على مستوى الجمهورية"، منوهًا بأنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تم البدء في إنشاء جيل جديد من المدن الجديدة، وهو ما يسمى بالجيل الرابع من المدن الجديدة، وهو منتشر على مستوى الجمهورية من مدينة الإسكندرية حتى أسوان، وذلك خلال السنوات الأربع الماضية فقط.

وأكد رئيس الوزراء أنه كان من الضرورة إيجاد حل جذري لمواكبة ما يتم إقامته من مدن جديدة، وهو ما تم العمل عليه في المدن والقرى القائمة، من حيث تطوير ورفع الكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين بها.

وأشار إلى حجم العمل الذي تم بالمناطق غير الآمنة والعشوائية، وما تم من تطوير لشبكات الطرق الداخلية، حيث تم إقامة العديد من الطرق والكبارى داخل المدن القائمة استنزف المزيد من الاستثمارات الموجهة لهذا الغرض، دعمًا لحركة المواطنين داخل هذه المدن، وحلًا لمشاكل العمران القائمة بها، ما كلف الدولة مئات المليارات، ولا تزال الدولة توجه حجم إنفاق كبير لخدمة الكتلة السكنية الموجودة بهذه المدن التي زادت عن طاقتها الاستيعابية.