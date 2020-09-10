اليوم.. "المالية" تطرح أذوني خزانة بقيمة 19.5 مليار جنيه

يطرح البنك المركزي المصري، صباح اليوم الخميس، أذون خزانة أجل 182 و364 يوما بقيمة إجمالية تبلغ 19.5مليار جنيه.

وبحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي، أعلن أمس الأربعاء أن الخميس سيشهد تنفيذ طرحين الأول بقيمة 9 مليارات جنيه مقابل أذون خزانة أجل 182 يوما، بينما الطرح الثاني بقيمة 10.5مليار جنيه مقابل أذون خزانة أجل 364 يوما.

وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصـري، قررت في اجتماعهـا الماضي الخميس 25 يونيو 2020، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25% و10.25% و9.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75%.

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

وتعتمد وزارة المالية على تنويع مصادر التمويل بين أدوات الدين، والأسواق المحلية والخارجية، منوهة بأنه مع بدء انخفاض أسعار الفائدة محلياً، يمكن التوسع فى أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية، بدلاً من الاقتراض قصير الأجل، والتوسع أيضاً فى إصدار السندات متوسطة وطويلة الأجل بدلاً من الأذون بهدف زيادة عمر الدين، والحد من مخاطر إعادة تمويل المديونية.