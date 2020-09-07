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الحكومة تطرح سندات خزانة بقيمة 6.5 مليار جنيه اليوم

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محمود الجمل
08:35 ص | الإثنين 07 سبتمبر 2020
البنك المركزي المصري

البنك المركزي المصري

يطرح البنك المركزي صباح اليوم سندات خزانة لصالح وزارة المالية بقيمة تصل إلى 6.5 مليار جنيه.

وأشار المركزي عبر موقعه الإلكتروني، أمس الأحد، إلى أن الطرح الأول بقيمة 3.5 مليار جنيه مقابل سندات خزانة أجل 5 سنوات تستحق فى 14 يوليو 2025 بتاريخ إصدار 8 سبتمبر الحالي.

وأضاف أن الطرح الثانى بقيمة 3 مليارات جنيه مقابل سندات خزانة أجل 10 سنوات تستحق فى 14 يوليو 2030 بتاريخ إصدار 8 سبتمبر.

كانت وزارة المالية قد أصدرت سندات خزانة، الخميس الماضى، بقيمة إجمالية 6.4 مليار جنيه، منها سندات أجل 7 سنوات تاريخ استحقاقها 7 يوليو 2027 بقيمة 44 مليون جنيه، بسعر فائدة 14.40%، بالإضافة إلى سندات أجل 3 سنوات تاريخ استحقاقها 7 يوليو 2023 بقيمة 6 مليارات، بمتوسط أسعار فائدة 14.19%.

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها، وتعتمد على تنويع مصادر التمويل بين أدوات الدين، والأسواق المحلية والخارجية، ونوهت المالية بأنه مع بدء انخفاض أسعار الفائدة محلياً، يمكن التوسّع فى أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية، بدلاً من الاقتراض قصير الأجل، والتوسّع أيضاً فى إصدار السندات متوسطة وطويلة الأجل، بدلاً من الأذون، بهدف زيادة عمر الدين، والحد من مخاطر إعادة تمويل المديونية.

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