الحكومة تطرح سندات خزانة بـ6.5 مليار جنيه الاثنين المقبل

أعلن البنك المركزي المصري، عن طرح سندات خزانة لصالح وزارة المالية بقيمة تصل إلى 6.5 مليار جنيه الاثنين المقبل.

وأوضح "المركزي" عبر موقعه الإلكتروني أن الطرح الأول بقيمة 3.5 مليار جنيه مقابل سندات خزانة أجل 5 سنوات تستحق في 14 يوليو 2025 بتاريخ إصدار 8 سبتمبر الحالي 2020.

وأضاف أن الطرح الثاني بقيمة 3 مليارات جنيه مقابل سندات خزانة أجل 10 سنوات تستحق في 14 يوليو 2030 بتاريخ إصدار 8 سبتمبر الحالي 2020.

وكانت وزارة المالية أصدرت سندات خزانة الخميس الماضي بقيمة إجمالية 6.4 مليار جنيه، حيث أصدرت سندات أجل 7 سنوات تاريخ استحقاقها 7 يوليو 2027 بقيمة 44 مليون جنيه بسعر فائدة 14.40% بالإضافة إلى سندات خزانة أجل 3 سنوات تاريخ استحقاقها 7 يوليو 2023 بقيمة 6 مليارات جنيه بمتوسط أسعار فائدة 14.19%.

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها وتعتمد على تنويع مصادر التمويل بين أدوات الدين، والأسواق المحلية والخارجية، منوهة بأنه مع بدء انخفاض أسعار الفائدة محلياً، يمكن التوسّع فى أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية، بدلاً من الاقتراض قصير الأجل، والتوسّع أيضاً فى إصدار السندات متوسطة وطويلة الأجل، بدلاً من الأذون، بهدف زيادة عمر الدين، والحد من مخاطر إعادة تمويل المديونية.

وجمعت وزارة المالية، مساء الخميس الماضى، 42 مليار جنيه من السوق المحلية عبر إصدار أذون خزانة أجل 182 و364 يوماً، ورغم أن «المالية» كشفت عن نيتها طرح 19.5 مليار فقط عبر الموقع الإلكترونى للبنك المركزى، فإنها أصدرت أذوناً بقيمة 27.6 مليار، مقابل إصدار أذون أجل 182 يوماً بمتوسط أسعار الفائدة بلغت 13.8%، بينما أصدرت أذون خزانة أجل 364 يوماً بـ14.5 مليار جنيه بمتوسط أسعار فائدة 13.67%.