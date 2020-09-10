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محمود مسلم

حظك اليوم الخميس 10-9-2020 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:09 ص | الخميس 10 سبتمبر 2020
حظك اليوم برج العذراء

حظك اليوم برج العذراء

يمتلك مولود برج العذراء قدرة كبيرة على التركيز ويميل دائما للتدقيق في التفاصيل في مختلف التفاصيل حتى الصغيرة منها، فضلا عن قدرته على تحليل الأمور بشكل جيد.  

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

ينصحك الفلك ألا تشتت نفسك وعليك بتنظيم أفكارك وأولوياتك.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق، كن أكثر صبرا ومرونة إذا واجهت جمودا وتعنتا.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة ريهام عبدالغفور، ويوافق تاريخ ميلادها 6 سبتمبر.

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