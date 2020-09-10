حظك اليوم الخميس 10-9-2020 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الميزان بكونه شخصية متفهمه، وبالرغم من ذلك فهو متردد في اتخاذ قراراته، كما يتجنب المواقف العدائية ويفضل الابتعاد عن المشاكل دائما.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ وقد تكون هناك علاقة مهمة تربطك بشخص من الخارج.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يمنحك كل الثقة والسعادة وترتفع معنوياتك وتبدو مغامرا من الدرجة الأولى.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان الراحل أنور وجدي، ويوافق تاريخ ميلاده 11 أكتوبر.