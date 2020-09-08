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محمود مسلم

حظك اليوم الثلاثاء 8-9-2020 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:10 ص | الثلاثاء 08 سبتمبر 2020
برج الميزان

برج الميزان

مولود برج الميزان رومانسي وشريك مثالي في العلاقات العاطفية، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يساعدك أن تدير شئونك بنجاح وتحصل على مساعدات مفيدة في خطواتك القادمة.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

اليوم مناسب للاقتراب ممن تحب، وقد تساعدك الظروف على اكتشاف أمور خافية، فقط حافظ على الكتمان.

 

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة كارمن سليمان، ويوافق تاريخ ميلادها 7 أكتوبر.

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