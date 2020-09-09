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محمود مسلم

الصحة العالمية عن وقف تجارب لقاح "أوكسفورد": السلامة أولا

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وكالات
08:15 م | الأربعاء 09 سبتمبر 2020
منظمة الصحة العالمية

منظمة الصحة العالمية

قالت منظمة الصحة العالمية، في تعليقها على قرار وقف شركة "أسترازينيكا" التجارب على لقاح ضد فيروس كورونا، إن "هذا الأمر ليس نادر الحدوث، والشيء الرئيسي في تطوير الدواء هو السلامة".

وفي وقت سابق تم الإبلاغ عن تعليق التجارب السريرية للقاح "أسترازينيكا" ضد فيروس كورونا، بسبب تأثير محتمل غير مرغوب فيه ظهر على أحد المشاركين في تجربة اللقاح في بريطانيا، وفقًا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وقال متحدث باسم شركة "أسترازينيكا" إن تعليق الاختبارات أمر روتيني وضروري في مثل هذه الحالات، مشيرًا إلى أنه لم يُعرف بعد إلى متى سيستمر تعليق التجارب السريرية.

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