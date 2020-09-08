الصحة العالمية: بلازما الدم تجربة وليست علاجا أساسيا لكورونا

قالت الدكتورة رنا الحجة، مديرة البرامج الصحية بمنظمة الصحة العالمية لإقليم الشرق المتوسط، إن المنظمة تعترف بالبلازما النقاهية لكوفيد-19 (CCP) على أنها تجريبية علاجية يجب تقييمها في إطار الدراسات السريرية، مع التأكيد على اتباع المعايير القياسية للتجارب السريرية.

وتابعت "الحجة" في حوار لها مع "الوطن"، "عندما تكون الدراسات السريرية غير ممكنة، يجب توثيق نتائج المرضى وأرشفة عينات الدم من المتبرعين والمتلقين للتوصيف في المستقبل، ويجب تحضير البلازما فقط في بنوك خدمات الدم التي يمكنها ضمان جودة المنتج وفقًا للمعايير الدولية المعترف بها ويجب أن يستوفي التحضير والاستخدام السريري للـبلازما المعايير الأخلاقية للتجارب علي الإنسان ومتلقي منتجات من الجهات المانحة".

وأكدت وجود معايير التبرع التالية في المتبرعين بالبلازما النقاهية ومنها أن يكون المتبرع مؤهلاً بناءً على المعايير القياسية للتبرع بالدم أو البلازما، أن يتم تشخيص إصابته من قبل بمرض الكوفيد-19، الخلو الكامل من الأعراض وتوقف العلاج من كوفيد-19على الأقل 14 يوما قبل التبرع، لقبول البلازما يجب توفر الحد الأدنى من عيار الأجسام المضادة المحايدة في جسم المتبرع، يتم قياس عيار الأجسام المضادة المعادلة في وحدة CCP