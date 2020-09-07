لجنة كورونا: مستعدون لكل السيناريوهات في مصر بعد تحذير الصحة العالمية

قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد بوزارة الصحة، إن اللجنة مستعدة لكل السيناريوهات المتوقعة للفيروس، سواء من خلال البروتوكول العلاجي، أو تجهيز مستشفيات العزل.

وتابعت العسال، في تصريحات لـ"الوطن"، أن التجارب السريرية للأدوية مازالت في المرحلة الثالثة، والبروتوكول العلاجي سيتغير وفقا للنتائج، لافتة إلى أننا ما زلنا في الموجة الأولى للفيروس.

وأضافت أن الموجة الثانية أو الأولى للجائحة تتطلب الكثير من الوعي والمحافظة والاستمرار على اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، وغسل اليدين، والبعد عن الأماكن المزدحمة قدر الإمكان، خاصة لكبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة والحوامل.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

ودعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم جيبريسوس، دول العالم إلى الاستعداد للجائحة القادمة -في حالة حدوثها- مشددا على ضرورة أن يكون المجتمع الدولي على جاهزية أكبر.

وقال جيبريسوس - في تصريحات صحفية نقلتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الاثنين - إن: "هذه الجائحة الحالية (كورونا) لن تكون الأخيرة، ويعلمنا التاريخ أن تفشي الأمراض والجوائح هو بالفعل حقيقة من حقائق الحياة"، مضيفا أنه: "عند بداية الجائحة المقبلة يجب على العالم أن يكون على استعداد أكبر مما كان عليه هذه المرة".