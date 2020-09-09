ظروف صحية تمنع سيدة المحكمة من حضورها للنيابة لسماع أقوالها في التحرش

قال المحامي أحمد مهران دفاع المستشارة المعزولة نهى الإمام الشهيرة المعروفة إعلاميا بـ"سيدة المحكمة"، إنه سيدلي بأقواله غدا الخميس أمام النيابة العامة في البلاغ المُقدم ضد الضابط وليد عسل، والذي اتهمه فيه بالتحرش بموكلته في الواقعة المشهورة.

وأضاف "مهران" لـ"الوطن" أنه موكلته لن تذهب إلى النيابة غدا لظروف صحية، ومن ثمّ سيدلي هو بأقواله طبقا للتوكيل.

كان المحامي أحمد مهران قد تقدم ببلاغ ضد الضابط وليد عسل لاتهامه بالتعدي على عضو النيابة الإدارية المستشارة نهى السيد أمام، المعروفة إعلاميا بسيدة المحكمة.

وقال المحامي أحمد مهران، إن المستشارة نهى إمام وكلته للترافع في قضيتها وتقديم بلاغ لمكتب النائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد المقدم وليد عسل، لاتهامه بالتعدي عليها داخل محكمة مصر الجديدة.

وأضاف مهران أنه اتهم الضابط بالتعدي على السيدة وسرقة الهاتف المحمول الخاص بها والقبض عليها وتقييد حريتها بوضع الكلبشات في أيديها بدون وجه حق، والتحرش بها ووضع يده عليها بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية وبالمخالفة للدستور المصري الذي يجرم تفتيش أنثى إلا بمعرفة أنثى مثلها.

وتابع مهران في بلاغه، أن الخطأ مشترك وعلى من أخطأ أن يتحمل المسؤولية الكاملة عن خطئه، كما أن لديه التصوير الذي يثبت صحة ما جاء في البلاغ ويستوجب محاسبة المخطئ.