تسويق وموارد بشرية.. وظائف شاغرة للمؤهلات العليا والراتب حسب الخبرة

أعلن بنك توظيف طور وغير التابع لوزارة الشباب والرياضة، عن وظائف شاغرة بإحدى شركات الخدمات المتكاملة، للتسويق الإلكتروني و موارد بشرية ومحركات البحث ومسئولي تخطيط ومراقبةـ وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية الوظائف المطلوبة والمسئوليات والمهام المسندة والشروط المطلوبة، كالتالي:

الوظائف المطلوبة والمهام المسندة إليهم

تسويق إلكتروني

- إعداد وصياغة استراتيجيات لبناء اتصال رقمي دائم مع المستهلكين والعملاء المحتملين.

- تخطيط ومراقبة الحضور المستمر للمؤسسة على وسائل التواصل الاجتماعي.

- إطلاق إعلانات ممولة عبر الإنترنت من خلال Google Adwords و Facebook و Twitter وغيرها لزيادة وعي الجمهور بالعلامة التجارية.

- إعداد النشرات الإخبارية عبر الإنترنت ورسائل البريد الإلكتروني الترويجية وتنظيم توزيعها على مختلف القنوات الرقمية.

محركات البحث "SEO"

- إجراء عمليات بحث على مختلف الكلمات المفتاحية في محركات البحث وجمع البيانات والنتائج وتحليلها.

- تحديد الاتجاهات والرؤى لتحقيق أقصى عائد استثمار من حملات البحث المدفوعة.

- تتبع موقع الويب وتحليله وتحليل انتشار الكلمات ومعدلات الدفع بالنقرة.

- إدارة نفقات الحملات الإعلانية والحفاظ على الميزانيات وتقدير تكلفة الإعلان الشهرية.

موارد بشرية

- تنظيم بيانات المرشح مثل السير الذاتية والتعيينات الوظيفية وتفاصيل الاتصال في قواعد البيانات الداخلية.

- البحث عن المرشحين للوظائف في الشركة.

- مراجعة الخبرات المرجعية السابقة للمرشحين للوظائف.

- تنسيق المقابلات والتواصل مع المتقدمين عند الحاجة.

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على مؤهل عالي.

- أن يكون المتقدم لوظائف لديه خبره لا تقل عن 5 سنوات في المجال المتقدم له.

- ألا يزيد سن المتقدم للوظائف عن 38عام.

الحقوق والمييزات

- مقر العمل يكون بمنطقة شيراتون.

- يتم تحديد المرتب حسب خبرة المتقدم للوظائف.

- مواعيد العمل تكون من الساعة 9 صباحا إلى 5 مساء.

وللتقديم للرسائل المتاحة، يمكن إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني Cv@tawarwghayar.com ، على أن يتم مراعاة كتابة موضوع البريد الإلكتروني (المسمى الوظيفي +355) مثال (التسويق الرقمي +355).