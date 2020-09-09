تسويق وموارد بشرية.. وظائف شاغرة للمؤهلات العليا والراتب حسب الخبرة
كتب:
إسراء حامد محمد
08:39 م | الأربعاء 09 سبتمبر 2020
وظائف شاغرة
أعلن بنك توظيف طور وغير التابع لوزارة الشباب والرياضة، عن وظائف شاغرة بإحدى شركات الخدمات المتكاملة، للتسويق الإلكتروني و موارد بشرية ومحركات البحث ومسئولي تخطيط ومراقبةـ وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية الوظائف المطلوبة والمسئوليات والمهام المسندة والشروط المطلوبة، كالتالي:
الوظائف المطلوبة والمهام المسندة إليهم
تسويق إلكتروني
- إعداد وصياغة استراتيجيات لبناء اتصال رقمي دائم مع المستهلكين والعملاء المحتملين.
- تخطيط ومراقبة الحضور المستمر للمؤسسة على وسائل التواصل الاجتماعي.
- إطلاق إعلانات ممولة عبر الإنترنت من خلال Google Adwords و Facebook و Twitter وغيرها لزيادة وعي الجمهور بالعلامة التجارية.
- إعداد النشرات الإخبارية عبر الإنترنت ورسائل البريد الإلكتروني الترويجية وتنظيم توزيعها على مختلف القنوات الرقمية.
محركات البحث "SEO"
- إجراء عمليات بحث على مختلف الكلمات المفتاحية في محركات البحث وجمع البيانات والنتائج وتحليلها.
- تحديد الاتجاهات والرؤى لتحقيق أقصى عائد استثمار من حملات البحث المدفوعة.
- تتبع موقع الويب وتحليله وتحليل انتشار الكلمات ومعدلات الدفع بالنقرة.
- إدارة نفقات الحملات الإعلانية والحفاظ على الميزانيات وتقدير تكلفة الإعلان الشهرية.
موارد بشرية
- تنظيم بيانات المرشح مثل السير الذاتية والتعيينات الوظيفية وتفاصيل الاتصال في قواعد البيانات الداخلية.
- البحث عن المرشحين للوظائف في الشركة.
- مراجعة الخبرات المرجعية السابقة للمرشحين للوظائف.
- تنسيق المقابلات والتواصل مع المتقدمين عند الحاجة.
الشروط المطلوبة
- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على مؤهل عالي.
- أن يكون المتقدم لوظائف لديه خبره لا تقل عن 5 سنوات في المجال المتقدم له.
- ألا يزيد سن المتقدم للوظائف عن 38عام.
الحقوق والمييزات
- مقر العمل يكون بمنطقة شيراتون.
- يتم تحديد المرتب حسب خبرة المتقدم للوظائف.
- مواعيد العمل تكون من الساعة 9 صباحا إلى 5 مساء.
وللتقديم للرسائل المتاحة، يمكن إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني Cv@tawarwghayar.com ، على أن يتم مراعاة كتابة موضوع البريد الإلكتروني (المسمى الوظيفي +355) مثال (التسويق الرقمي +355).