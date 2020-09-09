ارتفاع الذهب في نهاية تعاملات اليوم وعيار 21 بـ 850 جنيها

ارتفعت أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم الاربعاء الموافق 9 سبتمبر، بمحلات الصاغة، الأمر الذي أثر على السوق المحلي، حيث سجل عيار 21 الأكثر مبيعًا في الأسواق المصرية حوالي 850 جنيهًا، وكانت أسعار الذهب شهدت تذبذب خلال الفترة الماضية، متأثرة بتراجع الاقتصاد العالمي نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم، والتي شهدت ارتفاعا مقارنة بالتعاملات التي وردت صباح اليوم.

أسعار الذهب

سجّلت أسعار الذهب استقرارًا بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24، بين 969 و971 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21، بين 848 و850 جنيهًا، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18، بين 727 و729 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 6 آلاف و800 جنيهًا.