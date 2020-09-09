أسعار الذهب اليوم الأربعاء 9-9-2020 في مصر

واصلت أسعار الذهب استقرارها بمحلات الصاغة، ليستقر سعر المعدن الأصفر عند نفس النقطة منذ يوم أمس، وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب 18 و21 و24، والجنيه الذهب، خلال تعاملات اليوم، الأربعاء 9 سبتمبر على النحو التالي:

الذهب عيار 24

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 960 و965 جنيهًا.

الذهب عيار 21

تباين سعر الذهب عيار 21 ليتراوح بين 840 و844 جنيهًا.

الذهب عيار 18

تراوح سعر الذهب عيار 18 بين 720 و723 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6 آلاف و752 جنيهًا.

وكان نادي نجيب سكرتير الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، قال إنّ التوقعات تشير لمواصلة الذهب ارتفاعاته عالميًا، مرجعًا الأسباب لجني المستثمرين للأرباح، إذ تتجه عمليات الشراء ورغبة حيازة المعدن الأصفر التي تسيطر على المستثمرين والبنوك المركزية، لمزيد من الاقتناء.

وأوضح سكرتير شعبة الذهب أنّ تذبذب أسعار الذهب بين الارتفاع والانخفاض أربك حركة البيع والشراء، بعد توقف حركة شراء الذهب إلا للضرورة القصوى وغياب "الزبون"، نتيجة انتظار عدد كبير من المواطنين مزيد من الزيادات بأعيرة الذهب في الفترة المقبلة.

وكان رفيق العباسي، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات قال خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، إنّ ارتفاع وانخفاض الذهب في السوق المحلي يرتبط بأداء الاقتصاد العالمي، ونصح رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات المواطنين بشراء الذهب والاحتفاظ به لفترة طويلة، وليس شرائه من أجل بيعه في المستقبل القريب.

أسعار الذهب العالمية

ووفقًا لوكالة رويترز، هبطت أسعار الذهب اليوم، الأربعاء، إذ طغى ارتفاع الدولار على الدعم الناجم عن تراجع الأسهم العالمية، بينما يترقب المستثمرون استراتيجيات السياسة النقدية من بنوك مركزية هذا الأسبوع.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3%، إلى 1925.97 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0616 بتوقيت جرينتش، ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.5% إلى 1933.80 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى في شهر مقابل منافسيه، مما يضغط على الشهية للمعدن الأصفر.

لكن الذهب تلقى بعض الدعم مع تراجع الأسهم الآسيوية، عقب عمليات بيع بقيادة أسهم شركات التكنولوجيا في وول ستريت أمس أجبرت المستثمرين على اللجوء للملاذات الآمنة.

ويترقب المستثمرون حاليا نتائج اجتماع البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسات المقرر انعقاده يوم الخميس. وبينما من غير المتوقع اتخاذ خطوات رئيسية على صعيد السياسة إذ أن البنك تحرك بقوة لدعم الاقتصاد الذي يعصف به الفيروس، فإن المستثمرين سيترقبون توقعات البنك للتضخم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الآخرى، تراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 900.57 دولار للأوقية.

ونزلت الفضة 0.2% إلى 26.65 دولار للأوقية بينما ارتفع البلاديوم 0.5% إلى 2284.75 دولار.