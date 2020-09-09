محافظ البنك المركزي عن الإصلاح الاقتصادي: حررنا البلد من القيود

قال الدكتور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن المؤسسات الدولية خاصة المصرفية قبل وضعها أي دولار في أي دولة، تقوم بدراسة تصرفات قيادة الدولة والبنك المركزي في هذا البلد وتصرفاته، وكذلك مراجعة القوانين التي تصدرها الحكومة، وكيفية تعامل الدولة مع القطاع الخاص داخل بلادها.

وأضاف "عامر"، خلال حواره في برنامج "على مسئوليتي"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، أن المؤسسات الدولية تقوم بعملية حسابات معقدة، "بتشوف لو هي عملت استثمارات في الدولة هتقدر تطلع وقت ما تحب ولا لا"، موضحًا أن البنك المركزي قام بتغيير قوانين عديدة.

وتابع: "حررنا البلد من القيود وكان فيها جرأة، كان فيه قيود لتحويل النقد الأجنبي للخارج، المصريين في الخارج لما اطمأنوا إنهم يقدروا يطلعوا فلوسهم في أي وقت، بدل ما كانوا يدخلوا لمصر 18 مليار دولار، بقوا يدخلوا 30 مليار دولار، عشان الثقة، مضيفا: التنمية بتعمل ثقة".