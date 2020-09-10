16 إجراءً.. كيف يسَّرت الحكومة "التصالح في مخالفات البناء"؟

تحدث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عُقد بمقر مجلس الوزراء اليوم بحضور عدد من المسئولين، عن 16 إجراء حكومي اتخذتهم الحكومة للتيسير على المواطنين في التصالح بمخالفات البناء، وجاءت تلك الإجراءات كالآتي:

1- أصدرت الحكومة بالتعاون مع مجلس النواب قانون التصالح على مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019.

2- استحدث القانون إمكانية التصالح في "المخالفات" بعدما كان ينص قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 على "الإزالة" فقط.

3- عملت الحكومة على تبسيط إجراءات التصالح بالتعاون مع "النواب" عبر القانون رقم 1 لسنة 2020.

4-فتح القانون باب التصالح على مخالفات البناء المبنية قبل عام 2008.

5- يتيح القانون سداد قيمة التصالح على أقساط، ولمدة 3 سنوات، وبدون فوائد، وكان القانون القديم يلزم السداد الفوري.

6- يسمح القانون للمواطن من التظلم على عدم قبول طلب التصالح ومن قيمة التصالح نفسها.

7- يسر القانون على المواطن تقديم المستندات التي تدل على المخالفة.

8- أتاح القانون تقديم مهندس نقابي بدلاً من المكاتب الاستشارية الهندسية لشهادة السلامة الإنشائية للمبنى حتى مع عدم العودة للنقابة.

9- وجه رئيس الوزراء المحافظين بمراعاة البعد الاجتماعي، ومراجعة التقديرات الأولية لأسعار التصالح.

10- نتج عن هذا التوجيه تخفيض لقيم التصالح في العديد من المحافظات بنسب تتراوح من 10إلى 55% من القيم السابقة.

11- يلزم القانون صاحب الرخصة الصادرة باسم بسداد رسوم التصالح.

12- لو لم يتوافر المالك الأصلي للعقار أو صاحب الرخصة، يستوجب تصالح شاغلي الوحدة.

13- ستصدر الحكومة "شهادة رقم قومي" لكل وحدة سكنية.

14- تسليم المواطن "نموذج 3"، بما يوقف الإجراءات التي يمكن اتخاذها ضد المخالفة من هدم وتجميد الأحكام.

15- يمنح المواطن مهلة شهرين عقب التقدم لاستكمال الأوراق الخاصة به.

16- أكد رئيس الوزراء أن الدولة لا تهدم المباني والمنشآت المشغولة، ولكن تهدم المباني الخالية والتعديات الصارخة.