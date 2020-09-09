نائبة تطالب "مدبولي" بتخفيض ساعات عمل الأمهات مع العام الدراسي الجديد

طالبت النائبة جليلة عثمان عضو مجلس النواب، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، باستصدار قرار بإعفاء الأمهات العاملات والحاضنات لأطفال ما قبل سن 10 سنوات، من الحضور ساعات العمل الكاملة على مدار الأسبوع، حتى يتمكن من رعاية أبنائهن فى ظل إعلان وزارة التربية والتعليم لخطة العام الدراسي الجديد في ضوء جائحة فيروس كورونا.

وقالت النائبة لـ"الوطن"، إن الأمهات اللاتي لديهن أطفال في مراحل من "كي جي وان" وحتى الصف الثالث الابتدائي سيواجهن مشكلة كبيرة، بسبب تقليص أيام حضور الطلاب للصفوف الدراسية، وتقسيمها على فترتين صباحية ومسائية فى بعض المدارس الحكومية.

وأشارت إلى أن القيادة السياسية توجه دائمًا بحماية المرأة المصرية والأمهات، وبالتالي يجب على الحكومة أن تراعي الظروف الاستثنائية التى تواجهها الأسر المصرية فى ظل استمرار جائحة كورونا، وذلك للحفاظ على سلامة الأبناء.

وقالت "عثمان" إن الأطفال في هذه السن لا يستطيعون التحكم أو السيطرة على أي مشكلة قد تواجههم بسبب صغر سنهم وغياب الأم، ما يتطلب ضرورة استصدار قرارات قبل بداية العام الدراسي الجديد، والمقرر انطلاقه في 17 أكتوبر المقبل تشمل تقليص ساعات العمل للمرأة الراعية لأطفالها أسبوعيًا، حتى نضمن الرعاية الكاملة لهذا النشء.

وشددت على ضرورة أن يتم مخاطبة اتحاد الصناعات، ومناشدة رجال الأعمال بتطبيق نفس القرارات على الأم العاملة في القطاع الخاص، وذلك لحين العبور من أزمة فيروس كورونا .

وكان وزير التربية والتعليم قد أعلن أمس بداية العام الدراسي الجديد 2021/2020 يوم 17 أكتوبر المقبل، والمدارس الدولية يوم 15 سبتمبر الجاري.