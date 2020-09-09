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الجيزة تعليقا على حديث "مدبولي": لا توجد مشاكل في مياه الشرب بـ"فيصل"

كتب:

أيمن حمزة
08:15 م | الأربعاء 09 سبتمبر 2020
سكرتير عام محافظة الجيزة للوطن: ليس لدينا مشاكل في مياه الشرب بمنطقة فيصل

سكرتير عام محافظة الجيزة للوطن: ليس لدينا مشاكل في مياه الشرب بمنطقة فيصل

نفى اللواء علاء بدران السكرتير العام لمحافظة الجيزة، وجود مشكلات تتعلق بمياه الشرب الآن بأحياء بولاق الدكرور ومنشية البكري وفيصل وكفر طهرمس، وغيرها من المناطق المجاورة التي ذكرها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم.

وذكر أن رئيس الوزراء كان يضرب للناس مثالًا بهذه المناطق، لأنها كانت تعاني من انقطاع دائم في مياه الشرب بسبب كثرة مخالفات البناء، والتي كانت تلتهم موازانات البنية التحتية.

وأضاف: لا يوجد لدينا الآن مشكله في مياه الشرب بهذه المناطق، الواردة في كلمة رئيس الوزراء اليوم.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد علق على مشكلة ضعف مياه الشرب في بعض المناطق بمنطقة شارع فيصل بمحافظة الجيزة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر مجلس الوزراء اليوم، وذكر أنها كانت قائمة ما بين عامي 2014 و2015، وأن الحكومة نجحت في التغلب عليها وإيجاد حلول لها.

ولفت إلى نقص وضعف ضخ مياه الشرب ببعض أحياء محافظة الجيزة، خاصة في المناطق المكتظة بالسكان مثل فيصل والطوابق والهرم ومنشية البكاري، بسبب نمو المباني المخالفة العشوائية، ما ترتب عليه إقامة محطات مياه هائلة لخدمة هؤلاء المواطنين رغم أنهم مخالفون.

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