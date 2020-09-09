طارق عامر: 431 مليار دولار دخلت البنك المركزي منذ تولي السيسي

قال الدكتور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن الإصلاحات الاقتصادية أثرت على أسعار السلع والخدمات، وهذا ليست مسؤولية القيادة السياسية فقط، "مش لازم نتخلى عن مسؤولياتنا، البنك المركزي مسؤول عن هذه الإجراءات اللي حصلت، لو فيه حساب البنك المركزي مسؤول، والبنك هو من طلب من السيسي اتخاذ مثل هذه الإجراءات".

وأضاف "عامر"، خلال حواره في برنامج "على مسؤوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، أنه لا يّصح محاسبة الرئيس وحده على آثار الإصلاحات الاقتصادية، "الرئيس لن يُحاسب بمفرده.. إحنا كمان نتحاسب"، موضحًا أن الاجراءات الاقتصادية حققت نتائج مذهلة خلال فترة حكم السيسي بفضل العمل المتناغم مع مؤسسات الدولة والرئاسة والخبراء بالبنك المركزي.

وتابع: "كنا نتمنى نحصل على 10 مليار دولار، جالنا في الفترة اللي فاتت 431 مليار دولار من الأسواق الدولية والصادرات والتحويلات، ده بس في فترة حكم الرئيس السيسي، ده إحنا لما كنا بناخد معونة من الخارج بتبقى مليار دولار أو 2 مليار، ولكن بفضل حكمة القيادة السياسية والإجراءات الجديدة دخل حوالي 431 مليار دولار".