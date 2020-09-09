والد الطفل غريق نادي الزمالك: صليت ركعتين وبعدها قالوا لي ابنك غرق

روى أحمد ركابي، والد الطفل محمد، غريق نادي الزمالك، كواليس وفاة نجله، إذ غاب عن أعين والده 5 دقائق كانت سببا في وفاته، إذ كان يراقب أبناءه من على بعد لازدحام حمام السباحة، وحين أصبح هناك مكان خالٍ بالقرب من أبنائه، "اتحركت على الترابيزة الفاضية، شلت الشنط ورحت هناك في دقائق ملقتهوش".

من تلك اللحظة بدأت رحلة الأب عن ابنه، فتوجه للمنقذين يطلب منهم البحث عن نجله في حمام السباحة، لكنهم أكدوا له أنه ليس فيه ويمكنه البحث عنه في منطقة الألعاب، ليتوجه الأب إلى هناك ولكن دون فائدة، حسب حديث والده، لـ"الوطن".

ليقرر طلب معاونة الأمن بعد ذلك، فتوجه إلى غرفة المراقبة بالكاميرات في النادي، وبعد محاولات من البحث بها، أوضح لها المسؤول في الغرفة أن تلك المنطقة التي فقد فيها الطفل لا يوجد بها كاميرات مراقبة، وفقا لوالد الطفل الغريق.

لم تتوقف محاولات الأب في البحث عند هذا الحد، فتوجه إلى مكتب إدارة النادي التى أرسلت معه شخصا للبحث عن الطفل، وبعد عدة محاولات لم تجدِ نفعا، "طلبت أصلي ركعتين قضاء حاجة، بعد الصلاة، لقيت رقم بيتصل بيا حد من أعضاء النادي بيقولي ابنك كان في حمام السباحة وطلعوا بيه المستشفى وابنك الكبير معايا"، ليتوجه الأب فور إلى المستشفى، حسب قول أحمد ركابي.