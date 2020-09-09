متحدث الوزراء: محافظون خفضوا رسوم التصالح في مخالفات البناء مرتين

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن من سيقوم بدفع مبلغ جدية التصالح قبل يوم 30 سبتمبر، وقيمته 25% من رسوم التصالح، سيتم تقسيط باقي القيمة له بشكل ربع سنوي على مدار 3 سنوات بدون فوائد.

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC" والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أن هناك بعض المحافظين قاموا بتخفيض رسوم التصالح مرتين خلال الفترة الماضية، حتى وصلت رسوم التصالح بقرى مصر إلى الحد الأدني: "القانون حدد قيمة للتصالح حدها الأدنى 50 جنيهًا، والأقصي 2000 جنيه"، موضحًا أن مالك الوحدة يمكنه تقديم طلب تصالح دون انتظار باقي سكان العقار، والقانون سيُطبق على المخالفين.

وأكد أنه لو رفض باقي سكان العقار التصالح، فإن المواطن عليه التصالح بنفسه لكسب حقة القانوني، وباقي سكان العقار الذين لم يتقدموا للتصالح عقب تاريخ 30 سبتمبر سيتم قطع الخدمات عن شقههم، وهو الأمر الذي لن يحدث مع المتصالح، مشيرًا إلى أن مهلة الشهرين ستبدأ من 30 سبتمبر، ولمن قدم أوراق، ويتبقى له بعض الأوراق يستطيع استكمال اوراقه بعد هذا الموعد.