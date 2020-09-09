سائق "توك توك" يغتصب طفلة معاقة في حلوان

لم يرحم مرضها كونها من أصحاب الهمم، فتربص بها داخل منزل شقة والدتها بالمعصرة ثم اغتصبها حتى تمكن من فض عشاء بكارتها بحسب تقرير الطبيب الذي وقع الكشف الطبي على المجني عليها بعدما فوجئت والدتها بالكارثة عقب عودتها إلى الشقة من رحلة عمل شاقة تبيع خلالها الخضار في السوق وتترك ابنتها المعاقة ذهنيًا بمفردها في المنزل.

منفذ الجريمة سائق توك توك استطاعت الأم تحديده بعدما شرحت لها الفتاة تفاصيل الجريمة، وأنه من جيران المجني عليها ونفذ جريمته بعدما تتبع حركة الأم ووجدها تترك الفتاة البالغة من العمر 17 سنة بمفردها.

قررت النيابة العامة حبس المتهم على ذمة التحقيقات وأرسلت الفتاة المجني عليها إلى الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها وكلفت المباحث بموافاتها بنتائج التحريات.

كان قسم شرطة المعصرة تلقى بلاغا من ربة منزل قررت أن ابنتها فتاة معاقه 17 عاما، تم اغتصابها والاعتداء عليها من قبل سائق بدائرة القسم.

وتمكن رجال المباحث من ضبط السائق المتهم، وأقر بقيامه باستدراج الفتاة داخل التوك توك بزعم توصيلها وقام باغتصابها فى منطقة نائية.

تم نقل الفتاة إلى المستشفى لتوقيع الكشف الطبى عليها وبيان واقعة الاعتداء الجنسي عليها من عدمه.