عمرو أديب: الغالب في واقعة فندق فيرمونت أنها "اغتصاب"

قال الإعلامي عمرو أديب، إن ما يحدث في قضية "فيرمونت" مشابه لسيناريو فيلم "المذنبون"، موضحًا أن كل من ثبتت بحقه التهمة بدأ يتحدث في جرائم أخرى لكي يحول الأنظار عنه.

وأضاف "أديب"، خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر"، أن هذه القضية بها تفاصيل غريبة ومرعبة: "من يقم بهذه الأمور يجب أن يجرم، على غرار ما حدث مع أحد الشباب المتحرشين الذي اعترف في نهاية المطاف".

وتابع: "ملتزمون ببيانات النائب العام، لكن هناك معركة واضحة بين طرفين وأنا لست منحازًا لأي منهم، الأول يريد أن يشدد على أن هذه القضية جريمة اغتصاب، وطرف آخر يدفع في اتجاه آخر وأنها قضية فسق وفجور، والغالب أنه كان هناك اغتصاب وحشي، لكن الغالب أكثر سيظهر في تقرير النائب العام".

ووجه التحية للنائب العام والأجهزة الأمنية التي استطاعت كشف هذه القضية في وقت قصير، مشددًا على أن القضاء هو الذي يقرر الأمر في نهاية المطاف.