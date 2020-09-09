تصل لـ55%.. تعرف على موقف محافظتك في تخفيضات التصالح بمخالفات البناء

خفَّضت عدد من المحافظات قيم التصالح بمخالفات البناء في عدد من مناطقها بنسب تتراوح بين 10 إلى 55% من القيم السابقة، بعد توجيه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في هذا الصدد بمراعاة البعد الاجتماعي، وجاءت أبرز التخفيضات كالآتي:

القاهرة

أصدر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، القرار رقم 4976 لسنة 2020، بتخفيض قيمة سعر المتر في مخالفات البناء تيسيرًا على المواطنين المتقدمين للتصالح، مع مراعاة خصم نفس النسبة لمن سددوا جدية التصالح في الفترة السابقة، موضحاً أنه سيتم حساب فارق خفض قيمة المخالفات في التسوية الختامية.

الجيزة

أكد مصدر مسؤول في محافظة الجيزة، إنه سيتم تنفيذ التوجيهات بتخفيض قيم التصالح في بعض الأحياء التي تقدم عدد من أهاليها بشكاوى بشأن ارتفاع تلك القيم، لافتًا إلى أن قيم التصالح في المراكز والمدن ستختلف عنها في الأحياء، بهدف مساعدة المواطنين على سرعة التقدم بطلبات التصالح.

الإسكندرية

أصدر محمد الشريف محافظ الإسكندرية القرار رقم 599 لسنة 2020 بعد موافقة المجلس التنفيذي للمحافظة، بتخفيض 25% من قيمة سعر المتر في مخالفات البناء، تيسيرًا على المواطنين المتقدمين الجادين للتصالح، مع مراعاة خصم نفس النسبة لمن سددوا جدية التصالح في الفترة السابقة.

المنوفية

أصدر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، قرارًا بتخفيض الأسعار التقديرية التي تم الإعلان عنها للتصالح في مخالفات البناء بنسبة تصل إلى 20%، في ظل توجيهات القيادة السياسية بشأن التيسير على المواطنين الراغبين في التقدم لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء، طبقًا لأحكام قانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، ونظرًا لكثافة الإقبال من أبناء محافظة المنوفية على إتمام إجراءات التصالح وتشجيعًا لهم.

القليوبية

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر بتاريخ 8 سبتمبر 2020 قرار محافظ القليوبية رقم 668 لسنة 2020 بتخفيض سعر المتر المربع الخاص بالتصالح فى بعض مخالفات البناء، على أن يكون الخفض للمتر المربع بنسبة 10% على ألا يقل سعر المتر المربع عن 50 جنيهًا.

وتضمن القرار حساب قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع للعزب التى تقع خارج الأحوزة العمرانية للمدن وداخل كردون تلك المدن بنسبة 50% من قيمة مقابل التصالح للمتر المربع لهذه المدن، وذلك على النحو الوارد والمبين بالقرار رقم 784 لسنة 2019، على ألا يقل سعر المتر المربع عن 80 جنيهًا بعد تطبيق البند السابق بالقرار الماثل.

البحر الأحمر

أصدر اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، قراراً بتخفيض أسعار قيم البناء في المحافظة، بنسب وصلت 40%.

كفر الشيخ

قرر اللواء جمال نور الدين، محافظة كفر الشيخ، تعديل قرار المحافظة السابق رقم 18739 لسنة 2019، والذي نُشر بجريدة الوقائع المصرية في العدد 267 بشأن تحديد مقابل التصالح فى بعض مخالفات البناء بقطاعات المحافظة.

وأصدر المحافظ قرارًا بتخفيض القيمة بنسبة تتراوح من 25% الي 40% خاصة للقرى والتوابع والعزب وذلك تحقيقاً لصالح المواطنين، مع العلم أن سداد قيمة جدية التصالح بواقع 25% من إجمالي قيمة التصالح في المخالفات هي مجرد قيمة تقديرية مبدئة تعبر عن جدية المواطن في طلب التصالح، وسيتم احتسابها بعد قرار التخفيض سواء تم سدادها قبل تعديل القرار أو بعده.

المنيا

أصدر اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، قرارًا بخفض رسوم مقابل التصالح وتقنين الأوضاع للمباني المخالفة، وفقًا للقانون، وما انتهت إليه اللجان المشكلة لإعادة تقدير قيم مقابل التصالح.

وقال المحافظ، إن القرار جاء للتسيير على المواطنين ومراعاة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، وقد تضمن قرار المحافظ جدولًا يبين قيم الأسعار الجديدة بكل مركز وقرية، ووفقًا للأطوال والمناطق.

الدقهلية

قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، تخفيض سعر متر الأرض مقابل التصالح في مخالفات البناء للمواطنين الراغبين في التصالح عليها بنسبة تصل حتى 20% للمتر الواحد.

وقال المحافظ ان هذا القرار يأتي في اطار المنظومة التي تطبقها المحافظة لتخفيف العبء عن المواطنين، ومراعاة للظروف الاقتصادية والاجتماعية للعديد من الأسر، والتيسير عليهم.

بنى سويف

وفي محافظة بنى سويف، لم يصدر حتى الآن قرار بخفض سعر المتر في التصالح على مخالفات البناء.

دمياط

الدكتورة منال عوض محافظ دمياط قررت التخفيض 25% على المناطق المتآخمة للمدينة فحسب، رغم أن كثيرين يقولون أن هذا لا يُطبق على أرض الواقع، حيث يدفعون ما يتراوح من 210 إلى 300 جنيه للمتر في القرى، ما أثار حالة من الاستياء بين المواطنين بأنحاء المحافظة للمبالغة في قيمة متر التصالح.

الغربية

وأصدر الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، قرارًا بتخفيض قيم التصالح في المناطق المختلفة.

واستقبل "رحمي" بمكتبه عددًا من ممثلي البنوك المصرية لمناقشة إجراءات الحصول على قروض تساعد المواطنين في دفع قيمة التصالح في مخالفات البناء، طبقًا للشروط الخاصة بكل بنك.

واتفق الحاضرين على تقديم كل التسهيلات للحصول على تلك القروض، وسيتم عرض تلك الشروط بداية من مطلع الأسبوع المقبل من خلال صحفه المحافظة وشاشات العرض وبنرات داخل المراكز التكنولوجية.

الشرقية

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قراراً رقم 8131 لسنة 2020 بتخفيض قيمه المتر المسطح للتصالح وتقنين الأوضاع بنطاق المحافظة لكل من يتقدم للتصالح، وذلك بنسبه 20٪ من القيمة المقررة والصادرة بقرار 5734 لسنه 2020، على أن لا يقل قيمة المتر الواحد عن خمسين جنيهًا كحد أدنى، وينطبق ذلك على كل من سدد جدية التصالح في الفترة السابقة.

أسيوط

أصدر اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، قرارًا بتخفيض قيمة رسوم التصالح في بعض مخالفات البناء بقرى ومراكز ومدن وأحياء المحافظة بنسبة 20 إلى 30%، وألا يقل الحد الادنى عن 50 جنيهًا بالقرى للتيسير على المواطنين، وذلك في إطار حرص الدولة على تشجيع المواطنين للتقدم بطلبات التصالح كافة على مخالفات البناء الخاصة بهم.