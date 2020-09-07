نائب محافظ القاهرة: تخفيضات في قيمة التصالح قد تتجاوز الـ 40%

قال المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إن المحافظة بصدد الإعلان عن تخفيضات فى قيمة مخالفات البناء تصل إلى 40% أو أكثر، موضحًا أن قانون التصالح هدية للمواطنين يتيح لهم تقنين أوضاعه، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، الذي يُقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "التليفزيون المصري".

وأضاف "صابر": "فيه تخفيضات كويسة جداً يمكن أن تصل إلى 40% أو أكثر جارى العمل عليها"، موضحًا أن محافظ القاهرة سوف يعتمد غداً التخفيضات لكل أحياء القاهرة وسيجري الإعلان عنها، فالقاهرة مقسمة إلى 4 مناطق كل منطقة بها لجنة لتقييم المخالفات راعت البعد الاجتماعي والطابع الشعبي مثل المرج وعين شمس والمطرية في تحديد قيمة المخالفة، على خلاف الأحياء الراقية.

وأكد نائب المحافظ، أن تخفيض قيمة المخالفة يهدف إلى تخفيف العبء عن المواطن المصري، وتقنين أوضاع المخالفين ومن أجل "فتح صفحة جديدة"، مع كل المخالفين.