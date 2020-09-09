استقبال حافل لمنتخب اليد في الغردقة

استقبل المواطنون المنتخب الوطني لكرة اليد بالورود والشيكولاتة لدى وصولهم مساء اليوم لمدينة الغردقة، في المعسكر الثاني الذي يستمر لمدة أسبوعين لخوض فعاليات بطولة العالم لليد، خلال الفترة من 13 - 31 يناير 2021.

وقال محمد عيد، مسئول المنتجع الرياضي والمنسق لمعسكر المنتخب بالغردقة، إن إدارة المعسكر حرصت على توفير أجواء احتفالية لرفع الروح المعنوية للاعبين قبل الإنخراط في فترة الاستعداد، وكشف أن الجهاز الفني واللاعبين طلبوا من اتحاد اليد نقل المعسكر من مدينة الإسماعيلية إلى مدينة الغردقة، بعد نجاح المعسكر الأول بالفندق الرياضي الوحيد في مصر وأفريقيا.

واوضح عيد أن لاعبي المنتخب باشروا التدريبات بصالة الجيم داخل المعسكر لدى وصولهم مباشرة مساء اليوم، ثم تناولوا وجبة العشاء قبل أن يغادروا إلى الغرف بناء على تعليمات المدير الفني الإسباني للمنتخب المصري.

وأسفرت قرعة بطولة العالم لليد عن دخول المنتخب الوطني للمجموعة السابعة مع منتخبات السويد والتشيك والمتأهل من أمريكا الجنوبية.