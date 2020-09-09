البحر الأحمر تحقق في حريق مخلفات منشآت طبية وسياحية بطريق دائري الغردقة

تحقق أجهزة البحر الأحمر اليوم في أسباب حريق شب في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء بالطريق الدائري، إثر اندلاع النيران في مخلفات طبية وسياحية تابعة لمنشآت سياحية وطبية بالغردقة.

كانت تمكنت أجهزة مجلس مدينة الغردقة السيطرة حريق شب بمخلفات منشآت صحية وسياحية على الطريق الدائري شمال مدينة الغردقة، دون خسائر بشرية، وتم إخماد الحريق قبل امتداده، وإعادة فتح الطريق، وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وتلقى اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر إخطارا من اللواء عاطف وجدي رئيس مدينة الغردقة، يفيد بأنه أثناء المتابعة الميدانية تلاحظ وجود حريق بالطريق الدائري الأوسط شمال مدينة الغردقة.

وعلى الفور دفع اللواء حامد أحمد بمعدات مجلس المدينة و تمت السيطرة على الحريق والذي شب في أرض فضاء على الطريق بسبب إلقاء مخلفات تابعة لأحد المنشآت الصحية والسياحية بشمال مدينة الغردقة ومنع امتداده على الطريق و تم السيطرة عليه دون خسائر بشرية وتم عمل محضر بالواقعة وجارى اتخاذ اللازم.

وتابع اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر حتى تم السيطرة على الحريق مشدداً على عمل دوريات بانتظام من الحي على مدار اليوم لرصد أي مخالفات على الطرق السريعة وداخل المدينه للتصدي عن أي ظاهره. حرصا على سلامه الوافدين المارين على هذا الطريق مشددا باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد اللواء عاطف وجدى رئيس مدينة الغردقة بضروره المتابعة على الطريق الدائري والتصدى لأي سيارة تلقى المخلفات في الطريق العام، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف وتحرير محضر بيئي وغرامة مالية.