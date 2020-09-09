"الوزراء": نموذج 3 يوقف أي دعوى بهدم المنازل المخالفة

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن نموذج 3 الذي يحصل عليه من يتقدم للتصالح في مخالفات البناء يوقف أي دعوى قضائية مرفوعة ضد المواطن، وكذلك أي إجراءات للإزالة.

وأكد خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الآن"، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن مؤتمر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كان مهمًا للغاية في شرح التقدم للتصالح، حيث أوضح أن مشكلة مخالفات البناء هي نتاج تراكم لعقود ممتدة، وأن الدولة تتصدى لها في الوقت الحالي، وتسعى لتحويلها لتخطيط منظم لكل أنحاء الدولة بشكل علمي.

وأوضح أن الدولة المصرية تعرضت لخسائر كبيرة بعد تآكل 400 ألف فدان من الرقعة الزراعية التي تعد مصدرًا للقوى الغذائية لمصر.

وقال إن المواطن الراغب في التصالح والذي لم يقدم كامل أوراقه، عليه استكمالها خلال شهرين بداية من 30 من الشهر الجاري، لأن بعض الأوراق المطلوبة تستلزم وقتًا طويلًا، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أي نية لمد مهلة تقديم طالبات التصالح.

وأشار إلى أنه سيتم تقسيط قيمة التصالح على 3 سنوات بدون فائدة، حيث سيدفع المواطن نسبة الـ25% ويتبقى 75% تُقسط بشكل ربع سنوي، موضحًا أن التأخير في سداد الأقساط يستلزم دفع غرامات تأخير.

وأضاف أن هناك تخفيضًا للقيمة التي تُدفع في التصالح، والتي تحسب على حسب المتر، حيث طلب الدكتور مصطفى مدبولي من المحافظين بإعادة النظر فيه، موضحًا أن من سدد جدية التصالح من قبل يسري عليه هذا التخفيض.