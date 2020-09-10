السفير الياباني يبدي إعجابه بالسيارات المصنوعة بمصر: ذات جودة صارمة

أبدى السفير الياباني لدى القاهرة، ماساكي نوكي، إعجابه بالسيارات المتميزة التي تصنع على أرض مصر داخل الشركة العربية الأمريكية للسيارات، التابعة للهيئة العربية للتصنيع.

كان السفير الأمريكي، قد زار مقر الشركة عقب لقائه بالفريق عبدالمنعم التراس، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، وهي التي تعتبر ثاني أقدم مصنع في مصر؛ حيث بدأ العمل بها عام 1977.

وقال السفير الياباني، في شهادة عن الزيادة نشرتها الصفحة الرسمية لـ"العربية للتصنيع"، اليوم، إنه شاهد داخل المصنع إنتاج سيارات الدفع الرباعي من تويوتا "فورتشنر"، كما تفقد جميع خطوط تجميع السيارات، بالإضافة إلى موقع التشغيل التجريبي للسيارات المنتجة.

وتابع: "لقد أعجبت كثيرًا حيث يتم تصنيع سيارات متميزة في ظل نظام صارم لمراقبة الجودة. أتمنى أن يستمتع العديد من المصريين بالسيارات التي يتم إنتاجها من خلال الشراكة اليابانية –المصرية".

وأشار إلى أنه أبلغ الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن الشركات اليابانية لديها إمكانات عالية في السوق المصري، ونود أن تتعاونوا معنا من أجل تقدمهم إلى السوق المصري في المستقبل أيضًا.

وتابع: "كما أبلغته أيضًا بأن المنتجات اليابانية اقتصادية للغاية من حيث الجودة، بما في ذلك المتانة وتكاليف دورة حياة المنتج".

وأضاف: "صرح رئيس مجلس إدارة الهيئة، أنه يأمل في دخول المزيد من الشركات اليابانية إلى مجالات مثل تصنيع المركبات المجهزة بمحركات الغاز الطبيعي، والرقمنة، والبنية التحتية، وتحلية المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وتنمية الموارد البشرية وغيرها".