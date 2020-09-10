نقيب الفلاحين يطالب بمنع العيش المدعم عنهم: هاتوا فلوس نخبز

طالب حسين أبوصدام، رئيس النقابة العامة للفلاحين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد في برنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TEN"، بـ"عدم إعطاء أي فلاح العيش المُدعم".

وقال "أبوصدام": "أنا مش بأكله أنا بخبز في البيت وأنا عايز الفلاح ياخد فلوسه وبعدين يخبز في البيت، أنت بتديني 50 أو 200 جنيه في العيش كل شهر، ولكنها مش بتوصلني كلها".

وأكد "أبو صدام" أن مقترحه الداعي لإلغاء العيش المُدعم من الفلاحين هدفه "العودة للقرية المنتجة"، مؤكدًا أن مصر بها عجز في اللحوم الحمراء 40% تقريبا، والحبوب نستوردها سنوياً بقيمة تقارب 10 ملايين طن، مضيفا: "حتى نحقق الاكتفاء الذاتي ونقلل الفجوة في الأغذية علينا التوسع أفقياً ورأسيا ونقلل الفاقد من القمح".

وأضاف: "الدولة أخذت خطوات كبيرة بإنشاء الصوامع وغيرها"، مؤكدًا وجوب تقليل أسعار المحاصيل والمنتجات الغذائية والزراعية.