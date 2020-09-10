إقبال على تقديم طلبات التصالح بـ6 أكتوبر.. وإجراءات للوقاية من كورونا

شهد المركز التكنولوجي بجهاز مدينة 6 أكتوبر، إقبالا كبيرا من المواطنين لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء، والتي سجلت 1255 طلبًا بإجمالي متحصلات رسوم جدية تصالح، بلغت نحو 88 مليون جنيها، بخلاف ما يستجد من طلبات متوقع أن تصل لـ150 مليون جنيه بنهاية الشهر، طبقا لمصادر مطلعة بجهاز المدينة.

وكان المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز مدينة السادس من أكتوبر، أعلن اتخاذ مجموعة من الإجراءات، للتخفيف والتسهيل على المواطنين المتقدمين، لا سيما من خلال استمرار العمل بالمركز التكنولوجي حتى الرابعة والنصف مساءً، ومد العمل بالخزينة، والعمل يوم السبت وزيادة عدد العاملين بالمركز التكنولوجي منعا للتزاحم وتكدس المواطنين أمام شبابيك المركز التكنولوجي، واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقا لتعليمات وزارة الصحة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.