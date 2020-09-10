حساب منسوب لراقصة تدعو إبراهيم "طالب الفريسكا" لحضور حفل وتناول العشاء

لم يقف تكريم إبراهيم عبدالناصر، الطالب بكلية الطب جامعة الإسكندرية والمعروف إعلاميا بـ"طالب الفريسكا" عند سيارة حصل عليها من أحد الشركات ومبلغ مالي له ولوالده من وزير الترفيه السعودي تركي آل الشيخ، ودراجة من وزير الرياضة، ثم دعوة لحضور منتدى شباب العالم، ولكن امتد الأمر لدعوة تكريم من الراقصة مريهان ماهر.

ودعا حساب منسوب لراقصة تُدعى ماريهان ماهر "طالب الفريسكا" على "فيسبوك"، لحضور حفلة لها وتناول العشاء، كتكريم له ولمحبتها لأي إنسان يعمل ليساعد نفسه.

ونشرت الراقصة صورة لها أثناء الرقص عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "مساء الخير أنا بحبكم كلكم وبحب أي انسان بيشتغل عشان يساعد نفسه، ممكن لو حد يعرف الدكتور إبراهيم عبدالناصر (طالب الفريسكا) يمنشنه".

وأضافت: "انا عزماه على حفلة ليا ونتعشى بعدها سوا، حد يمنشن دكتور ابراهيم"، لتنهال بعدها التعليقات الساخرة على المنشور.

"إبراهيم" يبيع الفريسكا مع والده منذ أن كان بالصف الرابع الابتدائي للمساعدة على نفقات الحياة، ورغم صعوبة ظروفه والتحديات إلا أنه تمكن أن يكون من المتفوقين، حيث حصل على الثانوية العامة بمجموع 99.6%، ويحلم بدراسة الطب والتخصص في قسم "الجراحة العامة".